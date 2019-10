Beyond Meat boekt eerste kwartaalwinst

Gepubliceerd op | Views: 357

EL SEGUNDO (AFN) - De Amerikaanse maker van vleesvervangers Beyond Meat heeft in de afgelopen periode voor het eerst een kwartaalwinst behaald, geholpen door een zeer sterk stijgende omzet. Dat meldde Beyond Meat, dat eerder dit jaar naar de beurs in New York ging, in een handelsbericht. De omzetverwachting voor het hele jaar gaat omhoog.

De nettowinst kwam uit op 4,1 miljoen dollar. Dat was nog een min van 9,3 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet sprong omhoog naar 92 miljoen dollar, van meer dan 26 miljoen dollar vorig jaar. Het bedrijf verkoopt steeds meer vleesvervangende producten via grote fastfoodketens en in gewone supermarkten. Beyond Meat gaf wel meer uit aan bijvoorbeeld productiecapaciteit, ontwikkeling en onderzoek, plus ook marketing.

De onderneming uit Californië rekent nu voor heel dit jaar op inkomsten van 265 miljoen tot 275 miljoen dollar. Eerder werd uitgegaan van een bedrag hoger dan 240 miljoen dollar. Topman Ethan Brown sprak van een belangrijke mijlpaal bij het behalen van de eerste kwartaalwinst voor Beyond Meat.