Prosus wil gesprek met aandeelhouders Just Eat

AMSTERDAM (AFN) - Technologiefonds Prosus wil in gesprek met de aandeelhouders van de Britse maaltijdbezorger Just Eat over zijn overnamebod op het bedrijf. De recent aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming, kwam onlangs met een bod van 4,9 miljard pond, omgerekend zo'n 5,7 miljard euro, voor Just Eat. Daarmee werd een overnamestrijd rond Just Eat ontketend met het Nederlandse Takeaway.

Prosus biedt 7,10 pond per aandeel in contanten, terwijl het bod van Takeaway loopt via een aandelenruil, die in totaal circa 5 miljard pond waard zou zijn. Just East heeft het bod afgewezen en raadt aandeelhouders aan niet op het voorstel van de investeerder in te gaan. Just Eat noemt de door Prosus geboden prijs te laag. Het aanbod van Takeaway zou meer waarde bieden. De aandeelhouder Cat Rock Capital Management van Just Eat zei geen voorstander te zijn van het bod van Prosus.

Prosus stelt dat er een aantrekkelijke premie van 20 procent wordt geboden en dat het van plan is te investeren in Just Eat. Er moet waarde worden gecreëerd door operationele risico's te verwijderen, aldus een verklaring van de dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse Naspers.

Verder verklaarde Prosus niet de controle te hebben over Delivery Hero of diens investeringsbeslissingen. Prosus is de grootste aandeelhouder van Delivery Hero. Delivery Hero verkocht aandelen Takeaway, waardoor de waarde van het aandeel daalde. Volgens Prosus werd dat besluit onafhankelijk genomen door het bestuur van Delivery Hero in september en was het bestuur niet vooraf op de hoogte gesteld dat Prosus een bod zou doen op Just Eat, zegt het bedrijf.