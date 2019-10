'Wall Street voor licht hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 373

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan maandag voor een licht hogere opening. Daarmee borduren de beursgraadmeters voort op de stijging van vrijdag toen handelshoop tot plussen leidden. Beleggers verwerken het nieuwe brexituitstel en kijken vooruit naar de rentebeslissing van de Fed later deze week. Aan het bedrijvenfront staan onder meer Tiffany, General Motors (GM) en AT&T in de belangstelling.

Op macro-economisch gebied waren er cijfers over de groothandelsvoorraden. Die daalden onverwachts.

General Motors (GM) bereikte definitief een akkoord met vakbond United Auto Workers (UAW). Omdat de leden van de bond er mee in hebben gestemd, komt een einde aan een staking die meer dan een maand duurde. Dat kostte de automaker naar verluidt zo'n twee miljard dollar.

Tiffany

Tiffany staat voor een hogere opening. De juweliersketen kreeg een onverwacht overnamebod van het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy. Die onderneming biedt 14,5 miljard dollar voor Tiffany. Dat bod ligt ruim een vijfde boven de slotkoers van vrijdag.

Telecom- en mediaconcern AT&T wist meer abonnees aan zich te binden dan verwacht. Wel viel de omzet wat lager uit. AT&T kondigde verder aan voor 10 miljard dollar aan activiteiten af te gaan stoten en de rollen van topman en bestuursvoorzitter te willen scheiden.

Spotify

Ook Spotify trok meer betalende gebruikers dan analisten hadden voorzien. De muziekstreamingdienst schreef bovendien zwarte cijfers, wat al twee kwartalen niet was gelukt.

Vastgoedconcern Prologis neemt branchegenoot Liberty Property Trust over voor 12,6 miljard dollar inclusief schulden. Investeringsfonds Apollo Global Management vergroot zijn belang in verzekeraar Athene tot 35 procent. Dat gebeurt via een aandelenruil.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,6 procent hoger op 26.958,06 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent, tot 3022,55 punten, dicht bij zijn recordslot van eind juli. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 8243,12 punten.