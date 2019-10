AT&T werft meer abonnees

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse telecomreus AT&T heeft het aantal maandelijks betalende abonnees zien groeien. Dat bleek maandag uit een handelsbericht van de onderneming, die de omzet in het derde kwartaal wel zag dalen.

AT&T wist 101.000 zogeheten postpaidabonnees te werven. Dat is meer dan verwacht, kenners rekenden in doorsnee op een groei met 61.000 abonnees. Het bedrijf zette een operationele omzet in de boeken van 44,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog ruim 45,7 miljard dollar. AT&T kondigde zei ook dat het overweegt om twee onafhankelijke leden toe te voegen aan het bestuur, terwijl het de komende jaren voor 10 miljard dollar aan activiteiten gaat afstoten.

Ook wordt de rol van voorzitter (chairman) en topman (ceo) gesplitst. Daarmee reageert het bedrijf op kritiek van de activistische aandeelhouder Elliott Management, die wil dat het telecom- en mediabedrijf flink wordt opgeschud. Elliott, dat een belang met een waarde van 3,2 miljard dollar in AT&T heeft, zei eerder dat de onderneming een uitverkoop van activiteiten een centrale rol moet geven in de strategie.