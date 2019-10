Winst voor Spotify, financieel directeur weg

Gepubliceerd op | Views: 435

NEW YORK (AFN) - Muziekstreamingdienst Spotify heeft in het derde kwartaal weer winst geboekt, nadat na de eerste zes maanden van het jaar nog een tekort resteerde. Het Zweedse bedrijf profiteerde van een sterke groei van het aantal betalende abonnees. Verder maakte het bedrijf bekend dat financieel directeur Barry McCarthy in januari vertrekt. Hij wordt opgevolgd door Paul Vogel.

In totaal had Spotify eind derde kwartaal 113 miljoen betalende abonnees, 31 procent meer dan een jaar eerder en 5 procent meer dan aan het einde van het tweede kwartaal. Het totaal aantal maandelijks actieve luisteraars steeg naar 248 miljoen. Daar zitten ook mensen bij die naar de gratis versie met reclames luisteren. Het lukte Spotify ook beter om abonnees te behouden.

Met name in nieuwe markten als India, Thailand, Japan en Indonesië zet Spotify goede stappen om abonnees toe te voegen. Om wereldwijd extra abonnees te verkrijgen maakt het bedrijf wel meer kosten.

De omzet van Spotify bedroeg 1,7 miljard euro tegen een kleine 1,4 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef daar 241 miljoen euro van over. Dat was een jaar geleden 43 miljoen euro.