Gemengd beeld op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 681 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak werd Philips lager gezet na een kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 582,48 punten. De hoofdindex eindigde vrijdag nog op de hoogste slotstand van het jaar. De MidKap steeg 0,7 procent tot 873,84 punten. Frankfurt klom 0,3 procent en Parijs stond vlak. Londen zakte 0,2 procent. Brussel heeft de Britten drie maanden uitstel verleend voor de brexit.

Philips (min 3,4 procent) was de hekkensluiter in de AEX. Het zorgtechnologieconcern boekte afgelopen kwartaal fors minder winst. De onderneming waarschuwde eerder deze maand al voor een daling van de winstmarges bij Connected Care door de handelsoorlog tussen China en de VS. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van 4,4 procent.

Curetis

In de MidKap ging verlichtingsbedrijf Signify aan kop met een plus van 3 procent. Metalenspecialist AMG sloot de rij met een min van 1 procent. Bij de kleinere bedrijven won Neways 3,9 procent. Topman Huub van der Vrande, die 16 jaar aan het roer staat bij de producent van elektronische componenten, vertrekt eind dit jaar. Hij wordt opgevolgd door Eric Stodeln.

Het Duitse biotechbedrijf Curetis dikte 11,6 procent aan op de lokale Amsterdamse markt. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat dochteronderneming Ares Genetics een proef is begonnen met een door kunstmatige intelligentie gedreven test voor de effectiviteit van antibiotica.

Koersen

In Londen verloor HSBC ruim 4 procent. De Britse bank zag de kwartaalwinst fors dalen. LVMH klom 0,4 procent in Parijs. Het Franse luxegoederenconcern bevestigde interesse te hebben in de Amerikaanse juweliersketen Tiffany. Tiffany zou echter een bod van 14,5 miljard dollar van LVMH hebben afgewezen. Covestro steeg 0,8 procent in Frankfurt na meevallende resultaten van het Duitse speciaalchemiebedrijf.

De euro was 1,1089 dollar waard, tegen 1,1086 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 56,43 dollar. Brentolie daalde ook 0,4 procent in prijs tot 61,78 dollar per vat.