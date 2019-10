AXA IM koopt woningen in oosten van het land

Gepubliceerd op | Views: 826 | Onderwerpen: huizenmarkt

LONDEN (AFN) - Vastgoedfonds AXA Investment Managers (IM) heeft 138 woningen in het oosten van Nederland gekocht. De portefeuille wordt overgenomen van de Almelose Woningstichting Beter Wonen. Met de deal is een bedrag van 31,75 miljoen euro gemoeid, zo meldt AXA.

AXA betrad de woningmarkt in 2016. Dit is de derde woningaankoop door het fonds in Nederland. Volgens AXA neemt de vraag naar moderne particuliere voorraden tegen een betaalbare prijs naar verwachting toe. "Dit wordt ondersteund door sterke economische en demografische factoren."

De tussen 2003 en 2009 gebouwde huurcomplexen zijn nagenoeg volledig verhuurd. Het gaat om 91 appartementen en 2123 vierkante meter commerciële ruimte in Hengelo en twee complexen in Wierden met in totaal 47 appartementen en commerciële ruimte.