Argentijns schuldpapier omlaag na verkiezingen

Gepubliceerd op | Views: 546

BUENOS AIRES (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De waarde van Argentijnse staatsobligaties is gedaald na de overwinning van de centrumlinkse peronist Alberto Fernández bij de presidentsverkiezingen in het al langer in economisch zwaar weer verkerende land. Volgens analisten is nog onduidelijk wat de aankomende president precies wil gaan doen om de Argentijnse economie te helpen.

Maatgevend Argentijns schuldpapier, oftewel de zogeheten benchmark international 2028 dollar bond, werd maandag tussentijds 1,3 dollarcent goedkoper op 39,33 dollarcent. Dit blijkt uit gegeven van financieel dienstverlener Refinitiv.

Fernández was voorafgaand aan de verkiezingen al de grote favoriet voor het presidentschap. De huidige president, Mauricio Macri, kwam in 2015 aan de macht. Bij zijn aantreden beloofde de liberale ondernemer de economie van het Zuid-Amerikaanse land uit het slop te halen, maar dat is hem niet gelukt. Argentinië gaat door een recessie en kampt met een torenhoge inflatie. Verder is de werkloosheid gestegen tot boven de 10 procent.