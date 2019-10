'Niet meer slecht nieuws bij Philips'

Tja, laat onverlet dat er weer zo'n 2.5% van de koers afgaat! Dat is weliswaar minder dan de 2x 6% eerdermaar omdat geen slecht nieuws te noemen is maar hoe je er naar kijkt.

Let maar op uiteindelijk blijven we ergens tussen de 37-38 euro hangen om dan weer heel langzaam (febr. mrt 2020) te klimmen. Feit is dat Philips veel last heeft van de handelsoorlog maar dat er ook bedrijven in deze sector zijn (Siemens healthineers) die het juist de laatste tijd bijzonder goed doen. Dat fonds is nog maar kort verwijderd van een all time high. Helaas heeft Philips te laat gereageerd op gewijzigde marktomstandigheden. (en dat is niet de eerste keer).