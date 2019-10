Gepubliceerd op | Views: 894

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips is niet met meer slecht nieuws op de proppen gekomen en dat is ietwat geruststellend. Dat meldden kenners van ING in een reactie op het handelsbericht van de onderneming die eerder deze maand nog met een winstalarm naar buiten kwam.

ING bestempelt de ontwikkeling bij de divisie Diagnosis & Treatment als relatief goed. Verder is ING gespitst op een verdere toelichting van Philips over de maatregelen die het bedrijf neemt om de prestaties van Connected Care te verbeteren. Voor die toelichting heeft Philips 2,5 week de tijd gehad, zo verwijzen de analisten naar de periode tussen de winstwaarschuwing en nu.

Al met al spreekt ING van een neutrale uitkomst van de handelsupdate. De bank houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 40 euro. Het aandeel Philips noteerde maandag omstreeks 09,45 uur 0.5 lager op 39,48 euro.