Takeaway: Delivery Hero moet afzien van stem

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Delivery Hero moet afzien van stemmen tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering die Takeaway houdt over de overname van de Britse branchegenoot Just Eat. Dat heeft het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf aan Delivery Hero laten weten. Volgens Takeaway heeft het Duitse bedrijf, dat deels in handen is van de investeerder Prosus, tegengestelde belangen.

Delivery Hero heeft sinds het zijn Duitse activiteiten aan Takeaway verkocht een flink belang in het Nederlandse bedrijf. Nadat Takeaway deze zomer een deal overeenkwam om Just Eat over te nemen en dat volledig in aandelen te betalen, begon Delivery Hero zijn belang af te bouwen.

Vorige week kwam techinvesteerder Prosus met een eigen bod op Just Eat. Sindsdien wordt Delivery Hero ervan beschuldigd de koers van Takeaway, en dus de waarde van het overnamebod op Just Eat, kunstmatig te hebben verlaagd.