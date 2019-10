Techbedrijf Axxicon geeft NPEX-obligatie uit

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Axxicon Moulds Eindhoven geeft via de NPEX-effectenbeurs een obligatielening uit. De opbrengst wil de onderneming investeren in groei, onder meer in de Verenigde Staten. Axxicon is actief op het vlak van spuitgietmatrijzen.

Het schuldpapier heeft een looptijd van vijf jaar tegen een rente van 7,5 procent. De opbrengst van de lening is maximaal 3,5 miljoen euro.