'Philips in schijnwerpers op Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te beginnen. Naast de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers gaat de aandacht deze week vooral uit naar rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Ook de onduidelijkheid rond de brexit blijft boven de markt hangen. Op het Damrak kwam Philips met cijfers.

De Europese Unie zou volgens de Britse krant The Guardian bereid zijn het Verenigd Koninkrijk drie maanden uitstel te verlenen voor de brexit, tot 31 januari 2020. Het is voor de Britten een optie de EU eerder te verlaten als er politieke goedkeuring is voor een brexitdeal en na ratificatie daarvan.

Aan het handelsfront zijn de Verenigde Staten en China nader tot elkaar gekomen in het overleg over de eerste fase van een handelsakkoord. Dat lieten de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin vrijdag weten na een telefoongesprek vrijdag met de Chinese vicepremier Liu He.

Philips

Zorgtechnologieconcern Philips sloot het derde kwartaal af met een fors lagere winst. De onderneming waarschuwde eerder deze maand al voor een daling van de winstmarges bij Connected Care door de handelsoorlog tussen China en de VS. Ook moest Philips 78 miljoen euro afschrijven vanwege een eerdere overname van het bedrijf. Voor dit jaar en volgend jaar houdt Philips vast aan zijn prognose van 4 tot 6 procent groei en een verbetering van de winstmarge.

Ook de banksector staat in de belangstelling na resultaten van HSBC. De Britse bank zag de winst in het derde kwartaal fors dalen. Het financiële concern werd geraakt door het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de onlusten in Hongkong, terwijl ook de brexitonzekerheden een rol speelden. Het aandeel daalde stevig in Hongkong, waar HSBC ook een notering heeft.

Overnamebod Tiffany

Aan het overnamefront heeft de Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) naar verluidt een overnamevoorstel gedaan aan de Amerikaanse juweliersketen Tiffany. Tiffany is volgens bronnen echter van plan het bod van 14,5 miljard dollar van LVMH af te wijzen.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 583,81 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 867,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Londen zakte 0,1 procent. Wall Street ging ook met winst het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 26.958,06 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,7 procent aan.

De euro noteerde vrijwel ongewijzigd op 1,1088 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 56,59 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 61,93 dollar per vat.