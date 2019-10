Duitse importprijzen gestegen

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De importprijzen in Duitsland zijn in september met 0,6 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Duitse statistiekbureau bekend.

Economen rekenden gemiddeld op een kleine stijging met 0,1 procent. In augustus zakten de importprijzen met 0,6 procent. Op jaarbasis was in september sprake van een daling van de prijzen met 2,5 procent.