Grote vastgoeddeal VS voor Prologis

Gepubliceerd op | Views: 534 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse vastgoedconcern Prologis neemt Liberty Property Trust over. Met de deal is 9,7 miljard dollar gemoeid al is de totale waarde inclusief schuld 12,6 miljard dollar. De transactie is volledig in aandelen.

De overnameprijs ligt 21 procent hoger dan de slotkoers van vrijdag voor het aandeel. Met de overname groeit Prologis in één klap flink in Chicago, Houston en het zuiden van de staat Californië, met name in de logistiek en distributie.