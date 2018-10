Chipbedrijf NXP komt in Nasdaq 100

Gepubliceerd op | Views: 352

EINDHOVEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors wordt met ingang van 5 november opgenomen in de Nasdaq 100-index op de beurs in New York. Het Eindhovense concern vervangt in deze prestigieuze lijst softwarebedrijf CA.

In de Nasdaq 100 staan de honderd grootste niet-financiële bedrijven met een notering aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Dit wordt gemeten aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf. Bij NXP gaat het momenteel om circa 29,4 miljard dollar. Andere bekenden in de lijst zijn bijvoorbeeld Apple, Microsoft en Intel.

De Nasdaq 100 moet overigens niet worden verward met de Nasdaq Composite, die in beursberichtgeving doorgaans aangehaald wordt als toonaangevende Amerikaanse beursgraadmeter. In de Nasdaq Composite zijn alle aan de Nasdaq genoteerde aandelen opgenomen.

NXP is de voormalige halfgeleidersdivisie van Philips. Eerder dit jaar leek het er nog op dat het bedrijf voor tientallen miljarden dollars zou worden overgenomen door branchegenoot Qualcomm. Maar die megadeal ketste in juli af, omdat Chinese autoriteiten door het handelsconflict tussen China en de VS geen toestemming gaven voor de overname.