'Beleggers zien brexit als grootste gevaar'

Gepubliceerd op | Views: 781 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - Particuliere beleggers zien de aankomende brexit als de grootste bedreiging voor hun beleggingen, gevolgd door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Toch passen ze hun beleggingsstrategie hier niet echt op aan. Dat blijkt uit een maandelijkse peiling door ING.

Volgens Bob Homan, hoofd beleggingen bij de bank, vinden beleggers het in meerderheid lastig om in te schatten welke aandelen voor- of nadelen zullen ondervinden van het Britse vertrek uit de Europese Unie. ,,Als beleggers toch een uitspraak doen, verwacht men dat vooral de aandelen Unilever en Shell nadelen zullen ondervinden. Opvallend is dat deze twee ook het vaakst genoemd worden als aandelen die juist zullen profiteren van de brexit.''

De zogeheten BeleggersBarometer van ING toonde deze maand een stabiel beeld, ondanks de dalende beurskoersen. Er waren bij de meting aan het begin van de maand geen grote veranderingen in de ontwikkelingen die beleggers constateerden in de economische situatie in Nederland, in de eigen financiële situatie of in de eigen beleggingsportefeuille. Ook verwachtten de ondervraagde beleggers geen veranderingen voor de komende maanden.