150 vluchten geschrapt door staking Zaventem

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Op de Belgische luchthaven Zaventem worden zondag 150 van de in totaal 550 geplande vluchten geannuleerd als gevolg van de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Dat heeft de woordvoerster van Brussels Airport zondagochtend gezegd. De Brusselse luchthaven verwacht zondag normaal gesproken ongeveer 74.000 reizigers.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer de vakbonden en directie van Aviapartner elkaar zondag opnieuw ontmoeten voor overleg. De bijeenkomst die zondagochtend zou plaatsvinden is inmiddels verplaatst en begint vermoedelijk in de middag beginnen, zegt Sandra Langenus van de socialistische vakbond ABVV BTB.

De personeelsleden van Aviapartner op het vliegveld legden het werk donderdagavond neer uit protest tegen de onveiligheid, onderbezetting, het gebrek aan respect en het niet nakomen van afspraken.