Forse winsten op Europese beurzen

quote: Royal Gaskoning schreef op 28 september 2020 18:06:

Echt te lachwekkend weer. Vorige week was het einde der tijden op de beurs en nu is opeens alle angst en horror van afgelopen week voorbij, zomaar ineens, pats boem. En dat terwijl de corona gevallen en nog belangrijker, de maatregelen heftiger worden. Logica is ver te zoeken weer.

Echt te lachwekkend weer. Vorige week was het einde der tijden op de beurs en nu is opeens alle angst en horror van afgelopen week voorbij, zomaar ineens, pats boem. En dat terwijl de corona gevallen en nog belangrijker, de maatregelen heftiger worden. Logica is ver te zoeken weer.

Rustig maar. Als de verkiezingen in de USA dichterbij komen neemt de onzekerheid toe, Corona is ook nog lang niet "van tafel "en de tech fondsen kunnen de beurzen ook niet oneindig overeind houden. We zullen best nog een keer door Trump opgepoetste werkloosheidscijfers krijgen, maar dan is de koek ook echt op.Nog even wachten........