Crisis dwingt Duitsland meer geld te lenen dan gepland

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Duitsland gaat in de laatste drie maanden van het jaar meer geld ophalen met de uitgifte van staatsobligaties. Het land zal volgend kwartaal 50,5 miljard euro aan obligaties en ander schuldpapier uitgeven. Dat is 6 miljard euro meer dan vorig jaar al was gepland voor deze periode.

Het extra geld kan Duitsland goed gebruiken om de steunmaatregelen te financieren die het land neemt in verband met de coronacrisis. Overigens ligt het bedrag waarop wordt gemikt wel beduidend lager dan in het derde kwartaal. In deze periode is er circa 146 miljard euro aan schuld uitgegeven. In Duitsland wordt in het vierde kwartaal steevast veel minder geld geleend dan in voorgaande kwartalen.