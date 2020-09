'Wall Street staat voor hoger begin van de week'

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen gaan maandag naar verwachting hoger openen. Net als voor het weekend lijkt het sentiment op Wall Street bepaald te worden door koopjesjagers die van recente koersdalingen willen profiteren. Ook verwerken beleggers een keur aan nieuws uit de techsector, gerelateerd aan de gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en China.

Een Amerikaanse federale rechter heeft zondag tijdelijk het besluit van de regering-Trump geblokkeerd om de Chinese app TikTok te mogen verbannen uit Amerikaanse appstores. Zijn beslissing kwam enkele uren voordat het verbod op het populaire videoplatform zou moeten ingaan. De Amerikaanse overheid dreigde al langer met een verbod op TikTok. Volgens de regering-Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via het Chinese moederbedrijf ByteDance bij de overheid van het Aziatische land terecht zouden komen.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de chipbranche, vanwege het nieuws dat Washington extra handelsbeperkingen heeft opgelegd aan de grootste Chinese chipfabrikant Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen met SMIC zijn voortaan onderworpen aan regels die alleen gelden voor handel met ondernemingen die militaire toepassingen maken.

Presidentsverkiezingen

Intussen zorgen de Amerikaanse presidentsverkiezingen ook voor veel onrust. Zo is aan het licht gekomen dat president Donald Trump jarenlang amper inkomstenbelasting heeft betaald omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen. De onthulling heeft al geleid tot diverse boze en verbaasde reacties vanuit het Democratische kamp.

Uber staat eveneens in de belangstelling. Het taxibedrijf heeft zijn taxivergunning in Londen terug. Een Britse rechter besliste dat het Amerikaanse bedrijf genoeg heeft gedaan om aan de voorwaarden te voldoen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor Uber. Londen is een van de belangrijkste markten voor het bedrijf.

Amazon

Verder liet webwinkelgigant Amazon weten zijn personeelsbestand in Vancouver komende jaren te willen verdrievoudigen. Nu werken er nog 2700 mensen voor Amazon in de Canadese stad. Softwareontwikkelaars zijn relatief goedkoop en makkelijk te vinden in Vancouver, vandaar dat het interessant is voor Amazon om hier zo sterk uit te breiden.

Ook Tesla-topman Elon Musk liet van zich horen. Hij denkt dat de maker van elektrische auto's voor 2030 jaarlijks 20 miljoen wagens kan maken, zo stelde hij op Twitter. Het doel is ambitieus, want vorig jaar rolden er 365.000 Tesla's van de band.

Inovio Pharmaceuticals

Biotechnoloog Inovio Pharmaceuticals staat ook in de schijnwerpers. Het bedrijf maakte bekend dat een onderzoek naar zijn mogelijke coronavaccin gedeeltelijk stilgelegd is. Inovio is hier momenteel over in overleg met de medicijnagentschap FDA.

De aandelenbeurzen in New York waren vrijdag met winsten het weekend in gegaan, eveneens dankzij koopjesjagers. Dat verbloemde de nog altijd heersende zorgen om oplopende besmettingsaantallen in Europa en de Verenigde Staten en het uitblijven van een nieuw Amerikaans steunpakket. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 27.173,96 punten. De brede S&P 500 won 1,6 procent tot 3298,46 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq tekende een plus van maar liefst 2,3 procent op tot 10.913,56 punten.