'Verkoopdeal goed nieuws voor ArcelorMittal'

AMSTERDAM (AFN) - Met de verkoop van zijn Amerikaanse tak handelt ArcelorMittal in lijn met de eerdere belofte om voor 2 miljard dollar aan niet-kernactiviteiten af te stoten. Analisten van ING vinden de deal mede daarom positief nieuws. Ook merken ze op dat de prijs, gelet op de winsten die met het onderdeel werden behaald, beter is dan wat ArcelorMittal doorgaans opstrijkt bij verkoopdeals.

Het onderdeel ArcelorMittal USA wordt overgeheveld naar de Amerikaanse staalproducent Cleveland-Cliffs. De deal heeft een waarde van 1,4 miljard dollar. In combinatie met de verkoop begint ArcelorMittal ook een aandeleninkoopprogramma met een omvang van 500 miljoen dollar.

De marktvorsers van ING merken op dat de transactie de balans versterkt, terwijl ArcelorMittal ook nog blijft meeprofiteren van eventuele sterkprestaties van ArcelorMittal USA. Het in Amsterdam genoteerde staalconcern behoudt namelijk een minderheidsaandeel in de activiteiten. Verder blijft ArcelorMittal in Noord-Amerika actief via zijn bezittingen in Canada, Mexico en de Calvert-joint venture in de Verenigde Staten.

ING handhaaft zijn buy-advies voor ArcelorMittal, met een koersdoel van 18 euro. Maandag rond 10.30 uur was het aandeel met afstand de sterkste stijger in de AEX-index, met een plus van 9,5 procent op 11,29 euro.