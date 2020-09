'Sluiting locaties Basic-Fit al ingeprijsd'

Gepubliceerd op | Views: 1.105

HOOFDDORP (AFN) - De tijdelijke sluiting van 148 sportscholen in Frankrijk vanwege de coronamaatregelen in dat land, is slecht nieuws voor Basic-Fit. Maar op de beurs zal dit bericht niet als een grote verrassing komen. Volgens analisten van KBC Securities was het bericht al grotendeels ingeprijsd aangezien de Franse overheid de maatregelen vorige week zelf al naar buiten bracht.

Daarbij is Basic-Fit meteen een juridische procedure gestart om de clubs zo snel mogelijk te kunnen heropenen. De marktvorsers bij KBC wijzen erop dat die stap niet zonder kans van slagen is. In het Belgische Antwerpen lukte het Basic-Fit eerder om vestigingen snel weer open te krijgen na een lokale lockdown. De onderneming heeft daarnaast aangegeven over voldoende middelen te beschikken om de impact van de sluitingen op te vangen.

Het advies voor Basic-Fit blijft staan op buy, met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel stond maandag na bijna een uur handel 0,7 procent lager op 20,05 euro.