Zinksmelter Nyrstar investeert miljoenen in Budel

Gepubliceerd op | Views: 796

BUDEL (AFN) - Zinksmelter Nyrstar Budel vervangt zijn gasreinigingssysteem, om zo een breder scala aan grondstoffen te kunnen verwerken. Met de stap is een investering van ruim 22 miljoen euro gemoeid.

De nieuwe gasreiniging stelt de onderneming naar eigen zeggen in staat om "overbodige elementen" beter te verwijderen uit grondstoffen. Het eerste deel van de gasreiniging is in november operationeel, het laatste deel in de herfst van volgend jaar.

De miljoeneninvestering zal over twee jaar worden uitgesmeerd en zorgt niet concreet voor extra werkgelegenheid. Een zegsvrouw benadrukte wel dat voor de locatie in Budel continu naar extra personeel wordt gezocht.

Ook de zinksmelters van Nyrstar in België en Frankrijk krijgen een soortgelijk systeem ingebouwd. Ook daar gaat het om investeringen van miljoenen euro's, maar deze gasreinigingssystemen zijn kleiner dan in Budel. Nyrstar werd vorig jaar eigendom van grondstoffenhandelaar Trafigura en is ook actief in de Verenigde Staten en Australië. Er werken meer dan 4000 mensen.