Bedrijf achter K-pop-sensatie BTS ook op de beurs populair

SEOUL (AFN) - Big Hit Entertainment, het bedrijf achter K-pop-sensatie BTS, zal met zijn aanstaande beursgang omgerekend zeker 700 miljoen euro ophalen. De beursgang van Big Hit wordt daarmee de grootste in jaren in Zuid-Korea, waarbij het label over populariteit van zijn aandelen zeker niet te klagen heeft.

Big Hit ging vooraf uit van een prijs tussen de 105.000 won (77 euro) en 135.000 won (99 euro) per aandeel bij institutionele beleggers. De aandelen worden uiteindelijk voor 135.000 won in de markt gezet. Daarbij werden de aandelen ruim duizend keer overschreven.

Het aandeel Big Hit zal naar verwachting op 15 oktober worden verhandeld aan de beurs in Zuid-Korea. Particuliere beleggers kunnen begin oktober inschrijven op de aandelen. Investeerders lijken vooral gecharmeerd van de grote fanschare van BTS, ook in coronatijd.

Een concert van de band in juni was met 750.000 betalende kijkers het grootste online muziekevenement ter wereld. Doordat nu geen live-concerten mogen worden gegeven, is ook de verkoop van albums gestegen.

Door de beursgang zal Big Hit-oprichter Si-hyuk. die 40 procent van het label in handen heeft, tot de club van miljardairs toetreden. Gamingbedrijf Netmarble heeft een kwart van Big Hit in handen na een eerdere investering van 172 miljoen dollar twee jaar geleden.