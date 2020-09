VEON krijgt heel Pakistaans Jazz in handen

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON krijgt heel zijn Pakistaanse mobiele operator Jazz in handen. De partner van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf verkoopt een belang van 15 procent. Financiële details werden daarbij niet verstrekt.

Partner Dhabi Group maakt gebruik van een zogeheten putoptie om VEON 15 procent van de aandelen PMCL, de werkmaatschappij waar Jazz in zit, te verkopen. Als die transactie is voltooid heeft VEON dus 100 procent van PMCL, dus feitelijk heel Jazz, in handen.

De deal wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond.