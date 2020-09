Basis-Fit naar rechter over coronasluiting Franse sportscholen

" In Frankrijk kreeg Basic-Fit de afgelopen maanden al weer 11 miljoen bezoekers over de vloer, naar eigen zeggen zonder enige uitbraak van het coronavirus."



Naar eigen zeggen, tsja, hoe bewijs je dat?



In onze code rood gebieden hier in nederland heb je zo een besmetting opgelopen. Het is dan maar de vraag of je dat bij de sportschool of in de supermarkt hebt opgelopen.



Gisteren was ik in de sportschool, en daarna in de supermarkt. Als ik nou volgende week ziek ga worden, kwam dat dan door de sportschool?