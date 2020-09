Coronaklusser stuwt opbrengsten Alumexx

Gepubliceerd op | Views: 806

ETTEN-LEUR (AFN) - Producent van aluminium ladders en andere klimmaterialen Alumexx lijkt geen last te hebben van de coronacrisis. Integendeel, door de crisis bleven mensen meer thuis en werden klussen opgepakt. Daarmee was er ook meer behoefte aan de producten van Alumexx.

De onderneming zag de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar met 40 procent stijgen tot 1,6 miljoen euro, vooral door groei op eigen kracht. Met name online wist het bedrijf meer af te zetten, waar ook beteren marges worden gehaald. De onlineopbrengsten vielen met 600.000 euro, drie keer hoger uit dan een jaar eerder. De impact van de overname van DVLvanLoon halverwege juni was marginaal.

Alumexx groeide vooral in Nederland hard. Hier was sprake van een omzetplus van 62 procent. In het buitenland was sprake van 9 procent groei. Volgens Alumexx waren lockdownmaatregelen in landen als Duitsland, Frankrijk en België ingrijpender dan hier, wat het verschil verklaart.

Topman Jeroen van den Heuvel verwacht dat Alumexx de positieve lijn van de eerste helft van dit jaar kan vasthouden.