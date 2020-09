'Openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.678

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting met winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers verwerken nog de stevige koerswinsten op Wall Street van voor het weekeinde. Verder gaat de aandacht uit naar de toenemende coronabesmettingen in tal van Europese landen en de technologieruzie tussen de Verenigde Staten en China.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op het nieuws dat Washington extra handelsbeperkingen heeft opgelegd aan de grootste Chinese chipfabrikant Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen met SMIC zijn voortaan onderworpen aan regels die alleen gelden voor handel met ondernemingen die militaire toepassingen maken. De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is voor SMIC de belangrijkste leverancier.

Op het Damrak liet ArcelorMittal weten het onderdeel ArcelorMittal USA te verkopen aan de Amerikaanse staalproducent Cleveland-Cliffs. De deal heeft een waarde van 1,4 miljard dollar en wordt voldaan in aandelen en contanten. De transactie wordt waarschijnlijk in het vierde kwartaal afgerond. In combinatie met de verkoop begint ArcelorMittal een aandeleninkoopprogramma met een omvang van 500 miljoen dollar.

Ook Galapagos blijft in de schijnwerpers staan. De Europese Commissie heeft het middel filgotinib van de biotechnoloog Galapagos goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis. Jyseleca, zoals de merknaam van filgotinib luidt, is het eerste medicijn van Galapagos dat door medicijntoezichthouders is goedgekeurd. Het groene licht volgt kort op de toestemming die Japan gaf voor het op de markt brengen van filgotinib.

Kiadis Pharma kondigde aan een samenwerkingsdeal te hebben gesloten met de Amerikaanse bloedbank Gulf Coast Regional Blood Center (GCRBC). De leverancier van bloedproducten gaat donormateriaal leveren voor de producten van het beursgenoteerde biotechnologiebedrijf. Financiële details werden niet verstrekt.

Fitnessketen Basic-fit liet weten tijdelijk 148 sportscholen in Frankrijk te sluiten vanwege de coronamaatregelen in het land. Ladderfabrikant Alumexx kwam nog met cijfers. Het bedrijf boekte een nettowinst van 34.000 euro op een omzet van 1,6 miljoen euro.

Ook Oranjewoud kwam met cijfers. Het moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 10,5 miljoen euro. De opbrengsten daalden licht, waarbij stikstofproblematiek de civiele bouw in Nederland dwarszat. Naast stikstof- en PFAS-problemen had ook de coronapandemie "beperkte gevolgen" voor Oranjewoud.

De euro was 1,1626 dollar waard, tegenover 1,1618 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 39,87 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 41,59 dollar per vat.