Staalconcern ArcelorMittal verkoopt Amerikaanse tak

AMSTERDAM (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal verkoopt zijn onderdeel ArcelorMittal USA aan de Amerikaanse ijzerertsproducent Cleveland-Cliffs. De deal heeft een waarde van 1,4 miljard dollar en wordt voldaan in aandelen en contanten.

Cleveland-Cliffs verkrijgt door de aankoop onder meer zes staalfabrieken en acht afwerkingsfaciliteiten en activiteiten op het gebied van steenkool en mijnbouw door heel de Verenigde Staten. Ook verschillende samenwerkingsverbanden van ArcelorMittal, met onder meer het Japanse Nippon Steel, gaan over.

Inclusief schulden en pensioenverplichtingen heeft ArcelorMittal USA overigens een ondernemingswaarde van 3,3 miljard dollar. ArcelorMittal blijft zijn klanten van diensten voorzien via Canada en Mexico. Ook AM/NS Calvert, de samenwerking van ArcelorMittal met Nippon Steel in Alabama, komt niet in andere handen. Verder worden de innovatiecentra van de onderneming niet verkocht.

Vorig jaar had ArcelorMittal USA een omzet van 9,9 miljard dollar. De transactie wordt waarschijnlijk in het vierde kwartaal afgerond. In combinatie met de verkoop begint ArcelorMittal, het grootste staalconcern ter wereld, een aandeleninkoopprogramma met een omvang van 500 miljoen dollar.

De koper, Cleveland-Cliffs, werd opgericht in 1847. Het concern levert grondstoffen aan de staalindustrie, maar produceert zelf ook staalproducten. Vorig jaar nam het staalproducent AK Steel over voor iets meer dan een miljard dollar. Cleveland-Cliffs heeft zijn hoofdkantoor in Cleveland, Ohio. Er werken in de Verenigde Staten en Canada ongeveer 11.000 mensen voor de onderneming.