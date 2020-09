Chinees Ping An vergroot belang in HSBC

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: China

HONGKONG (AFN) - Het Chinese Ping An Insurance Group heeft zijn belang in de Britse bank HSBC vergroot. Dat gebeurde op het moment dat de aandelen van HSBC op het laagste niveau in zo'n 25 jaar stonden, zo bleek maandag.

Ping An Asset Management, een onderdeel van de groep, kocht de afgelopen week bijna 11 miljoen aandelen HSBC. Daarmee werd het belang in de bank opgevoerd naar 8 procent. Ping An had al sinds eind 2017 een flinke deelneming in HSBC.