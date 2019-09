'Vertrouwen Nederlandse beleggers omhoog'

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is in september toegenomen na de dip van een maand eerder. Volgens de maandelijkse beleggersbarometer van ING wordt het beleggersvertrouwen gesteund door de stijgende AEX-index op de beurs in Amsterdam.

De graadmeter van de bank komt deze maand uit op 116 punten, een toename met 11 punten vergeleken met augustus. De meerderheid voor het onderzoek ondervraagde investeerders merkte een verbetering in hun beleggingsportefeuille in de afgelopen drie maanden en de meesten hebben ook positieve verwachtingen voor de komende drie maanden.

De verwachtingen over de AEX zijn sterk verdeeld, al zijn er net wat meer beleggers die een stijging verwachten dan een daling. Al met al voorspelt men dat de AEX in december op 568 punten zal staan, aldus ING. De index sloot vrijdag op 578,31 punten.