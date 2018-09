Financieel directeur Swijter weg bij Stern

Gepubliceerd op | Views: 487

AMSTERDAM (AFN) - Financieel directeur Arthur Swijter vertrekt per direct op bij Stern Groep. Hij wil ,,andere belangen buiten Stern nastreven'', maakte het autobedrijf bekend.

Swijter wekte ongeveer 2,5 jaar bij Stern. Eerder was hij financieel directeur van Alliance Healthcare Nederland. Daarvoor werkte hij in verschillende functies voor Philips in het binnen- en buitenland.

Stern heeft nog geen vervanger voor Swijter.