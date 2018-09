Ajax sluit boekjaar af met winst

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft het afgelopen financiële jaar met winst afgesloten ondanks het mislopen van Europees voetbal. De plus van 1,2 miljoen euro was vooral te danken aan de hoge inkomsten uit transfers, die per saldo 39,4 miljoen euro in het laatje brachten.

In het afgelopen jaar verkochten de Amsterdammers onder meer Davinson Sanchez, Kenny Tete en Jaïro Riedewald. Vooral de transfer van die eerste, naar Tottenham Hotspur, leverde veel geld op.

De zogeheten voetbalomzet liep flink terug van 55,6 miljoen naar 34,4 miljoen euro. Dat kwam vooral door het mislopen van de groepsfase van welk Europees toernooi dan ook. Dat scheelde alleen al aan kaartverkoop en premies voor winst en deelname 22,8 miljoen euro. Ajax verkocht wel meer seizoenkaarten, die bovendien in prijs werden verhoogd.

Sponsoren

De inkomsten uit sponsoring zakten licht, naar net geen 30 miljoen euro. De vaste sponsorinkomsten stegen, onder meer door verbeterde contracten met PCI en Mercedes en een aantal nieuwe Chinese sponsordeals. Dat de inkomsten op dat vlak toch twee ton lager uitpakten kwam door lagere variabele inkomsten door het missen van Europees voetbal.

Voor het lopende jaar, waarin Ajax zich via drie voorrondes heeft geplaatst voor de Champions League, rekent Ajax op een positief operationeel resultaat. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland verwacht wel een nettoverlies vanwege de aankoop van dure nieuwe spelers als Daley Blind en Dusan Tadic. Het is wel mogelijk dat sportieve successen of grote transferinkomsten daar nog iets aan kunnen veranderen.