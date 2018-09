Shell wint Braziliaanse olierechten

Gepubliceerd op | Views: 766 | Onderwerpen: Brazilië

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell heeft samen met branchegenoot Chevron de rechten om olie te winnen voor de Braziliaanse kust gewonnen. De twee bedrijven boden aan 70,2 procent van de winst aan de Braziliaanse regering af te staan. Daarmee kregen ze het zogeheten Saturn-blok in handen in een olierijk gebied in de Atlantische Oceaan.

BP, Ecopetrol en Cnooc kregen gedrieën de rechten om olie te winnen in het zogeheten Pau-Brasil-blok, terwijl ExxonMobil en QPI Brasil Petroleo samen het Titan-blok gaan ontginnen. Petrobras won de rechten op het laatste blok met de naam Tartaruga Verde.

Het was de zesde Braziliaanse veiling in de afgelopen twaalf maanden. Binnenkort zijn er verkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land, waardoor het politieke klimaat ten opzichte van olieboringen kan omslaan.