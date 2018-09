'Beleggers Wall Street verwerken Tesla-nieuws'

Gepubliceerd op | Views: 1.693

NEW YORK (AFN) - Investeerders van Tesla slijpen vrijdag hun messen voor opening van de beurs in New York. De automaker gaat naar verwachting op de laatste handelsdag van het derde kwartaal fors onderuit nu beurswaakhond SEC topman Elon Musk heeft aangeklaagd, en inzet op zijn aftreden. Beleggers verwerken verder onder meer de onrust in Europa rond de Italiaanse begroting. De beurzen openen naar verwachting lager.

De SEC valt met name over tweets van Tesla-baas Musk over het van de beurs halen van het bedrijf en verwijt hem misleiding van beleggers. Marktkenners beginnen meer en meer rekening te houden met een scenario dat Tesla straks verder moet zonder zijn boegbeeld en mede-oprichter, al wordt dat nu nog onwaarschijnlijk geacht. Tesla is overigens geen onderdeel van een van de grote indices, maar een forse daling kan volgens kenners wel invloed hebben op het beurssentiment.

De politieke onrust in Italië zorgde vrijdag voor flinke druk op de Europese bankensector. Mogelijk kan de vrees voor een botsing tussen de Italiaanse regering en Brussel ook leiden tot onrust in New York, net zoals de Turkse onrust dat eerder deed. Ook de spanningen rondom handel met China zijn nooit ver weg.

Technologiebedrijven

Verder krijgen beleggers nog wat macro-economische publicaties voor de kiezen. Het gaat om cijfers over onder meer persoonlijke bestedingen en consumentenvertrouwen.

Bij de overige bedrijven wordt onder meer gekeken naar Applied Optoelectronics en BlackBerry, die beide met cijfers kwamen. Het eerste bedrijf kan zich opmaken voor een flinke daling wegens een verlaagde omzetverwachting. De resultaten van technologiebedrijf BlackBerry worden waarschijnlijk beter ontvangen.

Nieuwe topman

Verder maakte warenhuisketen J.C. Penney bekend dat financieel topman Jeffrey Davis opstapt. Het bedrijf is ook nog op zoek naar een nieuwe topman, nadat Marvin Ellison overstapte naar klusbedrijf Lowe's.

Chipbedrijf Nvidia kan mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. Evercore ISI ziet in het bedrijf een steeds belangrijkere speler op het vlak van kunstmatige intelligentie.

Donderdag sloten de Amerikaanse beurzen in de plus op vertrouwen in de kracht van de economie. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.439,93 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2914,00 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan op 8041,97 punten.