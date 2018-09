Handel Italiaanse banken stilgelegd

Het is bijna oktober, al eerder een slecht maand geweest. Nu gaan Italië, Brexit(of toch niet) en Trump de wereldwijde economie de das omdoen. Dan heb ik het nog niet over Syrië, Iran of Rusland, ook niet over China of Korea, het kan nog wel veel erger. De echte crisis, die ook niet meer door de centrale banken is te dempen, begint nu echt. Goud, zilver en crypto zullen een grote vlucht gaan nemen. Euro en dollar door het putje, rente omhoog, de huizenmarkt stort in. Er zal chaos ontstaan. Wie is er het best voorbereid?