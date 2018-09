Weer aandeelhouder Unilever tegen verhuizing

Waar blijf Rutte nu met zijn dividend belasting plannen, de aandeelhouders willen helemaal niet dat

het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland komt. Ook andere grote bedrijven komen niet naar Nederland

We worden door deze Premier in de maling genomen en de gehele Nederlandse bevolking praat er over

en niemand die Aktie tegen deze premier neemt, zelf de uitgestoken hand van de tweede kamer weigert hij

en geeft 2 miljard weg aan onbekende aandeelhouders.

Beste mensen allemaal zorg dat de VVD minder stemmen gaat krijgen zodat deze Premier die zogezegd voor alle nederlanders is op kan krassen.

In al die jaren zijn de mensen die onderaan in de samenleving staan er alleen maar slechter van geworden