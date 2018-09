'TCL wil Aziatische tak ASMI overnemen'

Gepubliceerd op | Views: 1.006 | Onderwerpen: Azië

AMSTERDAM (AFN) - De Chinese elektronicagigant TCL overweegt een bod van 1 miljard dollar uit te brengen op het resterende belang van chipbedrijf ASM International (ASMI) in ASM Pacific Technologies (ASMPT). Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

ASMI staat al enige tijd onder druk van activistische beleggers om zijn volledige belang in zijn Aziatische tak af te stoten. TCL zou nu advies inwinnen over een bod op het resterende belang van 25 procent, dat tegen de slotprijs van vrijdag ongeveer 1 miljard dollar waard is.

TCL maakt van alles, van smartphones tot koelkasten. Het bedrijf wil zichzelf meer op technologie toeleggen door onderdelenmakers zoals ASMPT te kopen.