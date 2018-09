ASMI: niet bezig met verkoop belang ASMPT

Gepubliceerd op | Views: 2.839 | Onderwerpen: Azië

AMSTERDAM (AFN) - ASM International (ASMI) is momenteel niet bezig met een eventuele verkoop van zijn belang in ASM Pacific Technologies (ASMPT). Dat laat het chipbedrijf weten in reactie op berichten over interesse van de Chinese elektronicagigant TCL in het belang.

TCL zou overwegen een bod van 1 miljard dollar uit te brengen op het belang van ASMI, zo meldde Bloomberg eerder op de dag op basis van ingewijden. TCL zou advies inwinnen over een bod op het resterende belang van 25 procent, dat tegen de slotprijs van vrijdag ongeveer 1 miljard dollar waard is. ASMI staat al enige tijd onder druk van activistische beleggers om zijn volledige belang in zijn Aziatische tak af te stoten.

ASMI herhaalt zijn aandelen in ASMPT van strategisch belang te vinden. Desalniettemin wordt het bedrijf af en toe benaderd door geïnteresseerde partijen. Zulke interesse wordt altijd nauwkeurig gewogen, maar er zouden nu geen concrete ontwikkelingen zijn.