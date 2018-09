Petrobras bereikt grote schikking

Gepubliceerd op | Views: 903

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras betaalt ruim 853 miljoen dollar in een schikking rond de grote smeergeldaffaire bij het bedrijf. Het overgrote deel van het geld gaat naar het Braziliaanse Openbaar Ministerie en de rest naar Amerikaanse autoriteiten.

In de smeergeldaffaire met de naam Lava Jato (autowasserij) gebruikten bestuurders van Petrobras steekpenningen voor het omkopen van onder meer toppolitici en politieke partijen. Vervolgens werd met de boekhouding van Petrobras gerommeld om deze omkooppraktijken te verbergen voor autoriteiten en investeerders. Het was de grootste omkoopzaak ooit in Brazilië.