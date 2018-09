BASF past winstverwachting neerwaarts aan

Gepubliceerd op | Views: 354

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF verlaagt de winstverwachting voor dit jaar. Dat heeft te maken met financiële aanpassingen in de resultaten door de fusie van zijn olie- en gastak met het energiebedrijf van de Russische miljardair Mikhail Fridman.

BASF rekent nu op een lichte daling van het aangepaste resultaat voor belastingen, terwijl eerder een lichte stijging werd voorspeld. Er is een definitief akkoord getekend over de samenvoeging van olie- en gasdochter Wintershall van BASF met het energiebedrijf DEA van Fridman. BASF krijgt twee derde van het fusiebedrijf in handen. De samensmelting moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond. Op termijn wordt het fusiebedrijf naar de beurs gebracht.

Fridman nam DEA in 2014 over van energieconcern RWE voor ruim 5 miljard euro. BASF en Fridman tekenden eind vorig jaar een intentieverklaring voor de deal.