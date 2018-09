Funding Circle haalt 300 miljoen op

Gepubliceerd op | Views: 287

AMSTERDAM (AFN) - Funding Circle, een platform voor zakelijke leningen voor kleine ondernemingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland, heeft met zijn beursgang aan de London Stock Exchange 300 miljoen pond opgehaald.

De aandelen Funding Circle gingen aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte, voor 440 pence per stuk, naar de beurs. Dat is volgens kenners een signaal van afnemende interesse op de financiële markten voor investeringen in fintechs.

Funding Circle als geheel heeft een waarde van 1,5 miljard pond. Vanaf komende week mogen particuliere beleggers handelen in het aandeel.