Koersdoel Fagron omhoog bij ING

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben het koersdoel voor het aandeel Fagron opgevoerd van 12 euro naar 18,50 euro. Dat bleek vrijdag uit een rapport over de leverancier aan apotheken. Het advies blijft hold.

De wijziging volgt bij de bank omdat de eerste analist op het fonds is gewijzigd. ING heeft mede daardoor de schattingen voor Fagron bijgesteld en rekent op dubbelcijferige groei van het bedrijfsresultaat (ebitda) tot en met het volledige jaar 2020. De kenners merken op dat Fagron een duidelijke groeistrategie via overnames heeft. Als het bedrijf levert wat betreft zijn fusie- en overnamepijplijn, dan zou dit op termijn 2,50 euro per aandeel op het koersdoel kunnen toevoegen.

Het aandeel Fagron stond vrijdag omstreeks 09.30 uur onveranderd op 16,67 euro.