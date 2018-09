ACM: openstellen netwerk KPN en VodafoneZiggo

Gepubliceerd op | Views: 1.068

AMSTERDAM (AFN) - KPN en VodafoneZiggo moeten allebei hun vaste netwerk openstellen voor andere telecomaanbieders. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De regulering gaat in per 1 oktober.

,,We zien dat deze twee partijen gezamenlijk dominant zijn op de markt. Daarmee zouden ze die positie kunnen gebruiken om in stilzwijgende afstemming bijvoorbeeld prijzen voor consumenten te verhogen of voorwaarden in hun voordeel aan te passen. Omdat zowel KPN als VodafoneZiggo die mogelijkheden heeft, vindt de ACM het eerlijk om het netwerk van beide partijen open te stellen voor concurrentie. Zo blijft er voldoende concurrentie op de retailmarkten met meer keuze en goede tarieven'', aldus bestuurslid Henk Don van de ACM.

Voorheen hadden alternatieve aanbieders zonder eigen vast netwerk alleen toegang tot het netwerk van KPN. Zij kunnen nu ook via het netwerk van VodafoneZiggo internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aanbieden. Voor KPN zijn de nieuwe regels lichter dan voorheen. Zo mag KPN in gebieden met glasvezel, toegang tot koper uitfaseren. De ACM stelt hieraan wel voorwaarden, om ervoor te zorgen dat andere aanbieders die gebruikmaken van het netwerk van KPN effectief kunnen blijven concurreren.