'Eerste interessante stap Beter Bed'

Spaanse tak verkocht, in Duitsland gaan ze naar verluid winkels sluiten.... Ik had dit aandeel op mijn watchlist staan, maar ga hier niet in beleggen. Dit is een bedrijf op weg naar het einde. Het doet me denken aan Macintosh Retail Group waar ik 90% op verloren heb. Daar begon het ook met de verkoop van onderdelen, 2-3 maanden later was het voorbij.