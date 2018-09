EasyJet scherpt winstverwachting aan

Gepubliceerd op | Views: 535 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - De Britse prijsvechter easyJet scherpt zijn verwachting voor de brutowinst in het gehele boekjaar 2018 aan. De luchtvaartmaatschappij rekent nu op een winst voor belastingen in een bandbreedte van 570 miljoen pond tot 580 miljoen pond.

Eerder hield het bedrijf rekening met een winst tussen 550 miljoen tot 590 miljoen pond voor het gebroken boekjaar dat eind september afloopt. Volgens easyJet zijn de zaken in het vierde kwartaal en het hele jaar goed gegaan, ondanks verschillende verstoringen zoals stakingen van luchtverkeersleiders en bagage-afhandelaars. De onderneming zei onder meer te hebben geprofiteerd van de stakingen bij Ryanair en het faillissement van de maatschappijen Monarch en Air Berlin.

Het aantal vervoerde passagiers is afgelopen jaar naar verwachting met 5,4 procent gestegen naar 84,6 miljoen. Dit cijfer is exclusief de Berlijnse luchthaven Tegel waar easyJet sinds januari actief is na de overname van delen van Air Berlin.