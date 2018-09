Klein verlies voor Alumexx

Gepubliceerd op | Views: 598

ETTEN-LEUR (AFN) - Producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt Alumexx heeft in de eerste helft van het jaar een klein verlies in de boeken gezet. Dat kwam vrijdag naar voren uit een handelsbericht van de onderneming.

Alumexx zette een negatief resultaat van 66.000 euro in de boeken. De omzet bedroeg 763.000 euro. In de cijfers zijn de afschrijvingen van het merkenrecht meegenomen. Alumexx merkt op dat het een positieve kasstroom heeft en momenteel geen externe financiering nodig heeft.

De kosten voor het voeren van een beursgenoteerde onderneming vormen volgens Alumexx ,,een relatief zware belasting voor de nu nog lage omzet van het eerste halfjaar''. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal eenmalige kosten gemaakt voor de opstart van de nieuwe activiteiten en de afronding van de oude activiteiten. Gezien de seizoenspatronen ,,in de branche'' is Alumexx-topman Jeroen van den Heuvel ,,heel positief'' over de tweede helft van het jaar.