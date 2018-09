'Oliewerkers VS willen flink meer loon'

Gepubliceerd op | Views: 581 | Onderwerpen: Verenigde Staten

SAN DIEGO (AFN/BLOOMBERG) - Werknemers bij Amerikaanse olieraffinaderijen en andere petrochemische complexen gaan een flinke loonsverhoging eisen. Naar verluidt gaat de vakbond United Steelworkers bij een komende cao-onderhandelingen inzetten op een jaarlijkse loonsverhoging van 8 procent, meer dan het dubbele dan ze kregen bij het akkoord uit 2015.

De gesprekken beginnen medio januari. Het huidige cao-akkoord loopt per 1 februari af. Shell is hoofdonderhandelaar bij de onderhandelingen over een nieuwe driejarige arbeidsovereenkomst voor de meer dan 30.000 werknemers bij 220 raffinaderijen, terminals, pijpleidingbedrijven en petrochemische faciliteiten.

United Steelworkers vindt dat de oliewerkers moeten meeprofiteren van de hogere olieprijzen en de Amerikaanse belastingverlagingen voor het bedrijfsleven. Naast een hoger salaris zal ook worden ingezet op verbeterde arbeidsvoorwaarden, onder meer rond veiligheid en gezondheid van personeel.