AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal vrijdag waarschijnlijk met een klein verlies beginnen aan de laatste handelsdag van het derde kwartaal. Ook de meeste andere Europese beurzen lijken iets lager te openen. De aandacht gaat onder meer uit naar de Italiaanse begrotingsplannen, die voor verdere onrust lijken te zorgen op de beurs in Milaan.

De nieuwe Italiaanse regering heeft het begrotingstekort voor 2019 vastgesteld op 2,4 procent onder druk van de twee populistische partijen de Vijfsterrenbeweging en de Lega. De financiële markten hadden echter gerekend op een begrotingstekort van rond de 2 procent. De beurs in Milaan ging eerder al omlaag door de onrust over de begrotingsplannen van Italië en lijkt vrijdag verder weg te zakken.

Op het Damrak staat Air France-KLM in het nieuws. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wordt tot het einde van het jaar ook eindverantwoordelijk voor dochterbedrijf Air France. Hij is daarmee nu de aangewezen persoon om de stroef lopende loononderhandelingen vlot te trekken met de Franse pilotenbonden, die zijn voorganger de kop kostten en uitmondden in zeer kostbare stakingen.

TomTom

Ook TomTom weet de aandacht nog op zich gericht. De navigatiedienstverlener boekte een dag eerder een koerswinst van bijna 19 procent na aankondiging van een mogelijk verkoop van de divisie Telematics.

Oranjewoud kwam met cijfers. Het beursgenoteerde moederbedrijf van de ingenieursbureaus Strukton en Antea heeft in de eerste helft van het jaar de winst zien dalen op een min of meer stabiele omzet. Het bedrijf doet geen voorspellingen voor de rest van het jaar, maar zegt wel dat de tweede helft van het jaar over het algemeen beter is dan de eerste helft.

Olie

DGB Group opende eveneens de boeken. Het voormalige Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) heeft zijn omzet in de eerste helft van het jaar zien stijgen en wist in tegenstelling tot een jaar eerder weer winst te boeken.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index klom 0,3 procent tot 553,75 punten en de MidKap steeg 0,6 procent tot 785,76 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. De hoofdindex in Milaan zakte 0,6 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.439,93 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan.

De euro was 1,1644 dollar waard, tegen 1,1666 dollar bij het slot van de Europese aandelenhandel op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 72,33 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs en werd verhandeld voor 81,80 dollar per vat.